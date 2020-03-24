الجزائر تكشف عن دواء لأجل التصدي لوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"

الثلاثاء 24 مارس 2020

كشفت الجزائر مساء أمس الاثنين عن بروتوكول العلاج المسمى "الكلوروكين" لأجل التصدي لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقالت وزارة الاتصال ( الإعلام) في بيانها إن " الكلوروكين هو جزيئة مضادة للملاريا، يستخدم في العلاج من هذا الوباء ومن أمراض الروماتيزم والذئبة".

وأكد المصدر ذاته أن "الدراسات في هذا الصدد قد انطلقت بالصين في فبراير 2020، ولا تزال مستمرة في أوروبا".

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وتابع: " الكلوروكين قد أعطى نتائج واعدة لمواجهة فيروس كورونا من خلال زيادة القدرات المناعية للفرد. وهو منتوج يصنع محليا وبكميات كافية لعلاج المرضى حسب البروتوكول الذي وضعه الخبراء".

كان وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، كشف في وقت سابق عن اعتماد بروتكول في وصف علاج المصابين بكورونا استنادا لتجارب بعض الدول.

ولم يذكر بن بون بوزيد، اسم الدول، مشددا على انه متوفر بكميات كافية من خلال انتاجه محليا من جهة، واستيراده من جهة أخرى.

وأحصت الجزائر حتى عصر الاثنين 230 حالة إصابة مؤكدة بالوباء منها 17 وفاة.