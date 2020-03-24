بومبيو يصف اتهامات خامنئي بـ"تخليق" فيروس كورونا بـ"الافتراءات والأكاذيب"

الثلاثاء 24 مارس 2020

وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اتهامات المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"تخليق" فيروس كورونا بـ"الافتراءات والأكاذيب".



وقال بومبيو، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، إن "أكاذيب خامنئي بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن فيروس كورونا تعرض الإيرانيين والأمريكيين وبقية العالم للخطر"، لافتا إلى "أن الحقائق مهمة، وهذا عدد قليل منها".

وأضاف: "حقيقة: في فبراير/شباط، واصلت شركة طيران الإرهاب الرئيسية في إيران، ماهان إير، الطيران على الأقل 55 مرة بين طهران والصين، ونشر الفيروس. وكانت الحالات الأولى في 5 دول على الأقل لفيروس كوفيد-19 نتيجة مباشرة لتجاهل النظام الإيراني لصحة الجميع".

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وتابع: "حقيقة: تجاهل النظام الإيراني التحذيرات المتكررة من مسؤوليه الصحيين، ونفى حالة الوفاة الأولى بفيروس كورونا لمدة 9 أيام على الأقل. ولا يزال النظام يكذب على الشعب الإيراني والعالم بشأن عدد الحالات والوفيات".

وزاد: "حقيقة: بينما تطلب إيران المزيد من الأموال، تذكروا أنه منذ عام 2012، أرسل النظام أكثر من 16 مليار دولار إلى وكلائه الإرهابيين في الشرق الأوسط. وسرق المسؤولون أكثر من مليار يورو مخصصة للمستلزمات الطبية، واستمروا في تكديس الأقنعة والقفازات والمعدات التي تمس الحاجة إليها لبيعها في السوق السوداء".

وأردف: "حقيقة: عرضت الولايات المتحدة أكثر من 100 مليون دولار أمريكي كمساعدة طبية لدول أخرى -تشمل إيران- ويعمل علماؤنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتطوير لقاح. وخامنئي رفض العروض الأمريكية، ويمضي وقته في تلفيق نظريات المؤامرة. كيف يساعد ذلك الشعب الإيراني؟".

تأتي تغريدات بومبيو ردا على تصريحات خامنئي الذي يتهم الولايات المتحدة بتخليق فيروس "كورونا" المستجد معمليا.