شكرا لقرائتكم خبر عن وكلاء النظام الإيراني في العراق يتعرضون إلى ضربات موجعة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 مارس 2020 تعرض وكلاء النظام الإيراني في العراق إلى ضربات موجعة، خلال الأسبوع الماضي، وسط حالة من الشقاق والخلافات الداخلية تسود صفوف هذه المليشيات.

Advertisements وقال تقرير نشره "معهد أبحاث الشرق الأوسط للإعلام" (ميمري) إن وكلاء إيران في العراق تعرضوا لضربتين موجعتين على مدار اليومين الماضيين. وأوضح أن الضربة الأولى تمثلت في انسحاب 4 فصائل طائفية من مليشيات "الحشد الشعبي" والضربة الثانية هي ترشيح عدنان الزرفي لمنصب رئيس الوزراء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكلاء النظام الإيراني في العراق يتعرضون إلى ضربات موجعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.