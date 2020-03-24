نجل شاه إيران: النظام الحالي عقبة رئيسية إزاء الوقاية من أزمة فيروس كورونا

الثلاثاء 24 مارس 2020

اتهم رضا بهلوي، نجل شاه إيران الراحل، النظام الحالي بأنه عقبة رئيسية إزاء الوقاية من أزمة فيروس كورونا المستجد المتفشي داخل بلاده.



وقال ولي العهد السابق إن النظام الإيراني نفسه "يعرقل حل أزمة فيروس كورونا تبعا لعلاقاته المريضة مع الدول الأخرى، وبالتالي تصبح المساعدة الفعالة والمناسبة مستحيلة بالوقت الراهن".

تصريحات بهلوي المقيم بالولايات المتحدة منذ مغادرته إيران عام 1979، جاءت في رسالة مصورة بثها عبر الإنترنت، تزامنا مع حلول رأس السنة الفارسية الجديدة (21 مارس/آذار الجاري).

وأشار إلى أن نظام ولاية الفقيه يدفع بإيران نحو الهاوية بسبب سلوكه الطفيلي والخطير.

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وأكد أن فساد مسؤولي النظام الإيراني إضافة إلى عدم الكفاءة المزمنة لديه يزيدان من سوء أزمة الفيروس المنتشر داخل البلاد.

وألغى نجل الشاه محمد رضا بهلوي، الذي حكمت عائلته إيران منذ منتصف العشرينيات حتى أواخر سبعينيات القرن الماضي، احتفاله بيوم النوروز، مؤكدا تضامنه مع ضحايا كورونا بالصمت لمدة دقيقة.

وخاطب جموع الإيرانيين قائلا إن "الإرادة الوطنية هي الطريق الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه لاستئصال النظام الجرثومي من الهضبة الإيرانية بعدما أصاب وطننا وشعبنا".

ووصف الحكومة الإيرانية بالفاشلة والفاقدة للشرعية بعد عجزها عن توفير أبسط الخدمات العامة ومعاناتها من أزمة اقتصادية مستمرة، إلى جانب الفساد المتفشي.

ولفت إلى أن النظام الإيراني الذي وصفه بالمتداعي يعمل على تعقيد أزمات سياسية ونووية واقتصادية وعسكرية، فضلا عن العجز عن إقامة علاقات سياسية طبيعية مع بلدان أخرى حول العالم.