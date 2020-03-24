كورونا يحصد أرواح 37 طبيباً وممرضاً على الأقل في إيران

الثلاثاء 24 مارس 2020

حصد فيروس كورونا الجديد أرواح 37 طبيباً وممرضاً على الأقل في إيران، منذ الإعلان رسمياً عن ظهوره في البلاد 19 فبراير/ شباط الماضي، وفقا للعين.



وذكر محمد رضا قدير، رئيس جامعة العلوم الطبية في "قم"، بؤرة العدوى بكورونا محلياً، الإثنين، أن 170 طبيباً وممرضا أصيبوا بالمرض المعروف علميا باسم "كوفيد -19" في هذه المحافظة، حسبما نقلت وكالة أنباء تسنيم المحلية (شبه رسمية).

وأرجع "قدير" السبب وراء ارتفاع إصابات الأطباء والممرضين بكورونا؛ إلى مخالطتهم المصابين داخل 4 مستشفيات في محافظة قم.

وانحصرت أغلب إصابات فيروس كورونا الجديد بين الأطباء والممرضين الإيرانيين في محافظات جيلان، وبابل، وطهران، وقزوين، وأذربيجان الشرقية، وتبريز.

وعلى صعيد متصل، كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية "صدا وسيما"، عن إصابة 19 مراسلاً تلفزيونياً بفيروس كورونا.

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وأصيبت مذيعة إيرانية معروفة تدعى عاطفة مير سيدي، الإثنين، بفيروس كورونا الجديد، أثارت الجدل مؤخراً بعد استهتارها علانية بخطورة الفيروس القاتل المنتشر داخل بلادها.

وتوفي 11 رياضياً بينهم لاعبي كرة قدم وسلة وصالات وملاكمة، جراء انتشار فيروس كورونا الجديد داخل إيران، وفق إذاعة فردا، التي تبث بالفارسية من التشيك.

وكشف مسؤول بمنظمة الصحة العالمية أن أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد في إيران، من المحتمل أن تكون 5 أضعاف الأرقام المعلن عنها رسمياً.

وزار ريك برينان، المدير الإقليمي للطوارئ بالصحة العالمية، إيران مؤخراً، ورجح ارتفاع نسب الإصابات بالفيروس هناك.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الحكومي، الإثنين، إن عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 1812، بعد وفاة 127 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف كيانوش جهانبور، أن إجمالي عدد المصابين في إيران وصل إلى 23049 حالة، مشيرا ً إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية أصيب حوالي 1411 إيرانياً بالفيروس في جميع أنحاء إيران، التي تعاني من أسوأ تفش للفيروس في الشرق الأوسط.