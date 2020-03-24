شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا سيحدث لووهان الصينية في الثامن من أبريل؟ والان نبدء بالتفاصيل

تعتزم الصين رفع الإغلاق المفروض على مدينة ووهان بسبب فيروس كورونا، في الثامن من نيسان/أبريل المقبل.

جاء ذلك حسب بيان لحكومة إقليم هوبي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت الحكومة أنها ستسمح باستئناف حركة المواصلات في المدينة التي ظهرت فيها أول إصابة بالفيروس في كانون أول/ديسمبر الماضي.

ويأتي تخفيف القيود بعد أن انعدم تسجيل إصابات جديدة في هوبي في 19 آذار/مارس، بعد أن كانت تلك المقاطعة تسجل أعدادا كبيرة بشكل يومي.