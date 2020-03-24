شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 367 حالة في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 367 حالة. وقال هوجو لوبيز جاتيلي نائب وزير الصحة في مؤتمر صحفي مساء امس الاثنين إن المكسيك سجلت أربع حالات وفاة حتى الآن جراء الفيروس الفتاك. وأشار لوبيز جاتيلي إلى وجود826 حالة مشتبه بها مضيفا أن نتائج فحوص 865 شخصا آخرين جاءت سلبية. وكانت الوزارة قد نصحت بممارسة التباعد الاجتماعي وتعليق الأنشطة غير الأساسية في الفترة من 23 مارس وحتى 20 أبريل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج.

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