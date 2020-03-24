شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

فيما يلي حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في الإمارات اليوم الثلاثاء، 24/آذار/2020:



كتلة هوائية باردة تسيطر على عموم مناطق الخليج العربي وتمتد إلى الإمارات.

يتوقع أن تهطل زخات خفيفة من الأمطار فوق الجبال الشرقية وذلك بسبب تشكل بعض الغيوم المنخفضة على عموم البلاد.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة فتكون أقل من معلاتها لهذا الوقت من العام، وتكونالأجواء باردة بشكل عام مع تشكل الغيوم.

كما تنشط رياح شمالية غربية تكون نشطة السرعة تعمل على ارتفاع الموج على سواحل الخليح العربي والسواحل المطلة على خليج عُمان.

كما تعمل الرياح على إثارة الأتربة و الغبار في المناطق الداخلية و الصحراوية.

توصيات طقس العرب:

التحذير من انتشار الغبار والأتربة بسبب الرياح النشطة.

يتوقع أن تكون حالة الطقس ودرجات الحرارة في محافظات المملكة يوم الثلاثاء 24-3-2020 كالآتي:

الطقس في إمارة أبو ظبي:

غالبا صافي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في أبو ظبي: °24

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في أبو ظبي: °20

الطقس في إمارة دبي:

طقس غالبا غائم.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في دبي: °24

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في دبي: °21

الطقس في إمارة الشارقة:

طقس غالبا غائم.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الشارقة: °24

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الشارقة: °21

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الطقس في إمارة عجمان:

طقس غالبا غائم.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عجمان: °24

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عجمان: °21

الطقس في إمارة الفجيرة:

غيوم متفرقة.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الفجيرة: °26

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الفجيرة: °18

الطقس في إمارة أم القيوين:

طقس غالبا غائم.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في أم القيوين: °24

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في أم القيوين: °21

الطقس في إمارة راس الخيمة:

طقس غائم جزئي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في راس الخيمة: °24

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في راس الخيمة: °19