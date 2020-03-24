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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تزود تشاد بمعدات طبية لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت السفارة الصينية في العاصمة التشادية، أنجمينا، أنها ستزود الحكومة بمعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضحت السفارة، عبر موقعها الرسمي، الإثنين، أن المعدات تشمل 100 ألف كمامة و1000 بدلة واقية، و1000 درع شفاف للوجه، و200 ألف مجموعة اختبار، موضحة أن هذه التبرعات وصلت إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، الأحد، تمهيدا لنقلها لتشاد.
وأعلنت حكومة تشاد في بيان، الخميس، أنها رصدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وأشارت إلى أن الحالة لمغربي دخل البلاد قادماً من الكاميرون، ولم تذكر تفاصيل أخرى.
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