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الصين ترفع قيود السفر عن إقليم هوبي باستثناء ووهان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

الصين ترفع قيود السفر عن إقليم هوبي باستثناء ووهان

متابعات_الخليج 365

قالت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني، إنها سترفع كل القيود المفروضة على السفر من وإلى الإقليم بداية من يوم غد الأربعاء باستثناء مدينة ووهان عاصمة الإقليم وبؤرة تفشي فيروس .

 

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وأضافت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم رفع القيود المفروضة على مغادرة ووهان في الثامن من أبريل المقبل.

 

 

وكانت السلطات الصينية قد إقليم ووهان منذ 23 يناير الماضي، بعد تفشي فيروس كورونا وتسجيل آلاف الإصابات.

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