عقب عودتها من فرنسا.. وزيرة لبنانية سابقة تصاب بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت الوزيرة اللبنانية السابقة مي شدياق إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن حالتها ليست حرجة وستنضم قريبا للائحة المتعافين من الفيروس.



وأوضح المكتب الإعلامي لشدياق في بيان نقلا عنها، وفقا للعين الإخبارية، ملابسات وظروف إصابتها بالفيروس، قائلا: "بعد عودتها (شدياق) من العاصمة باريس الأسبوع الماضي، ظهرت لديها بعض الأعراض المشابهة للإصابة بأعراض كورونا، فعمدت فورا إلى الحجر المنزلي".

وقالت شدياق، خلال البيان: "أجريت السبت الماضي فحوصا طبية في المستشفى للتأكد من سبب الأعراض، وظهرت النتائج الإثنين الماضي وكانت إيجابية، فتأكدت إصابتي بكورونا، وتوجهت فورا إلى تلقي العلاج".

وطمأنت اللبنانيين بالقول: "أشير إلى أن حالتي ليست حرجة، وسأنضم قريبا إن شاء الله إلى لائحة المتعافين من كورونا".

وفي رسالة تضامنية فور إعلان شدياق إصابتها بكورونا، قال النائب بيار بو عاصي عضو تكتل الجمهورية القوية عبر حسابه على "تويتر": "مي الشدياق، المرأة، المناضلة، الوزيرة، الرمز.. قدرك ما تخافي من شي وقدرنا نخاف عليكي. سلامتك".

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وكان وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، قد حذر أمس، من أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفعت "بشكل مخيف"، بسبب عدم الالتزام بالحجر المنزلي من قبل المواطنين.

وقال فهمي، في مؤتمر صحفي، إنه "لن يعود بمقدورنا مواجهة الوباء إذا لم يلتزم الكل"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ "الإجراءات" ضد أي مخالفة للتعلميات، ومشددا على أن كل مخالفة تشكل تهديدا على السلامة العامة "ستقمع".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الإثنين، تسجيل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 256 حالة.

وقالت الوزراة، في بيان صحفي، إن 11 حالة وردت من مختبرات غير معتمدة من قبل الوزارة، تحتاج لإعادة التأكيد في مستشفى الحريري الجامعي.

وشددت الوزارة على جميع الحالات التي تم فحصها في مختبرات خاصة غير معتمدة، وجاءت نتيجتها إيجابية ولا يعاني أكثرها من عوارض مرضية، التزام الحجر الصحي المنزلي التام ريثما يتم تأكيد التشخيص أو نفيه.

وأكدت تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، لا سيما الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن.