شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. 78 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت "سكاي نيوز عربية" منذ قليل، أن السلطات الصينية أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وكشفت أن 4 حالات فقط من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا "محلية".



وقالت السلطات في الصين، أن السبب الأساسي لتلك القفزة في عدد المصابين هو دخول عدد كبير للقادمين من الخارج، وسجّل إقليم هوبي الذي يعتبر بؤرة انتشار كورونا، إصابة واحدة جديدة بعد 5 أيام بدون إصابات.

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