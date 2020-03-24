النشرة: بلدية شويا أطلقت حملة تعقيم شاملة وأغلقت الطرقات الفرعية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن ​بلدية شويا​ في قضاء حاصبيا، أطلقت حملة تعقيم شاملة طالت الشوارع الرئيسية والفرعية والأماكن العامة في البلدة مع حرصها على إقفال كافة الطرقات والنوافذ الفرعية منها واليها وأبقت على المدخل الرئيسي حيث تقوم عناصر ​الشرطة​ بمراقبة الوافدين إلى البلدة وتفقد حرارتهم مع التشدد في عدم السماح للغرباء من الدخول مهما كانت الأسباب. وتأتي هذه التدابير ضمن الإجراءات الوقائية من خطر ​فيروس كورونا​ بالتعاون والتنسيق مع ​القوى الامنية​.

وكان رئيس الحكومة حسان دياب قد طلب تكليف الأجهزة العسكرية والأمنية إعداد وتطبيق خطط فورية إضافية لتنفيذ قرار عدم خروج المواطنين من منازلهم إلاّ للضرورة القصوى، والتشدّد في فرض الرقابة على كل ما يرتبط بتصنيع واستيراد وتخزين وتصدير وتوزيع جميع المواد والمعدّات والأجهزة المرتبطة بالحماية الشخصية الصحية والوقاية والمعالجة ذات العلاقة بمواجهة كورونا.