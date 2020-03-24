بلدية مشتى حسن أغلقت الطرق الفرعية

أعلنت بلدية مشتى حسن في بيان، أنها "بالتعاون مع لجنة شباب مشتى حسن لمكافحة ​فيروس كورونا​ وانفاذا لقرار وزير الداخلية، إغلاق الطرق الفرعية ضمن النطاق الاداري لمشتى حسن، وحصر المرور نهارا ضمن الطريق الرئيسية بالسيارات وللضرورة القصوى وبعد خضوع سائقها للكشف الطبي المبدئي من قبل فريق مختص".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، دعا اللبنانيين، الى "حظر تجول ذاتي لأن الدولة لا تستطيع وحدها مواجهة الزحف الوبائي". وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق التعبئة العامة، واتخذت قرارا بإقفال المطار والمرافئ وإغلاق الحدود البرية، فضلا عن إغلاق مراكز التجمعات على اختلافها.