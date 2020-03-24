سمير حمود توقع ان يصل قيمة المبلغ لتمويل القروض الى 600 مليون دولار

توقّع رئيس لجنة الرقابة على ​المصارف​ ​سمير حمود​ ان تصل قيمة المبالغ المرصودة لتمويل ​القروض​ بعد اصدار ​مصرف لبنان​ تعميمه والذي منح المصارف قروض بفائدة صفر بالمئة لتمنحها هي الى المؤسسات وغيرها الى حدود الـ600 مليون دولار"، مؤكداً انها لن "تَستنزف احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية لأنها لن تحوَّل الى الخارج، كما انه سيتم تحويلها الى ​الليرة اللبنانية​ في حال تم استخدامها لدفع ​الرواتب والاجور​"، مضيفا: "لن يتم سحبها نقداً ب​الدولار​ بل فقط يمكن استخدام تلك الاموال كما يتم حاليّاً، عبر بطاقات الائتمان او الشيكات المصرفية، او في حال تم سحبها نقداً فستكون بالعملة المحلية".

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