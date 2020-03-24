مصادر للجمهورية: على الدولة توفير الامن العذائي للمواطنين ومنع الاحتكار

أكدت مصادر طبية لـ"الجمهورية" أن "مسؤولية ​الدولة​ لا تنحصر فقط في إعلان التعبئة العامة الصحية او اعلان حالة الطوارىء، بل ان تسخّر كل جهد لمواكبتها بسلسلة إجراءات تتركز على توفير المستلزمات الوقائية لكل المواطنين، وعلى وجه الخصوص تأمين الاقنعة الواقية والفعالة، والمطهّرات غير المغشوشة التي ملأت الاسواق والحؤول دون إغراق البلد بأدوية ومستحضرات وعقاقير غير مطابقة للمواصفات الطبية وللمعايير العلمية، وعوارضها الجانبية مؤذية وخطيرة".

ولفتت الى أن "على الدولة توفير ​الأمن​ الغذائي للمواطنين ومنع الاحتكار والتلاعب ب​الاسعار​ و​تحقيق​ الربح استغلالاً لحاجة الناس والضائقة الصعبة التي يمرون بها على كل المستويات"، مشددة على "ضرورة الاستعداد للأسوأ، وتحديد اماكن جديدة للحجر الصحي، لتخفيف الصغط عن ​المستشفيات​، وقف مسلسل الشائعات المتفلّت، خصوصاً على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، التي تتسبّب بأضرار كبرى وهلع شديد في صفوف المواطنين، عدم التباطؤ في تأمين المساعدات للمحتاجين، علماً انّ عشرات الآلاف من المواطنين أصبحوا بلا دخل يوفّر لهم قدرة الاستمرار".