محمد فهمي: الأجهزة الأمنية سطّرت 287 مخالفة تمّ ضبطها بين فردي ومؤسسات

وجه وزير الداخلية العميد محمد فهمي في حديث صحافي تحية لأغلب المناطق التي طبقّت إجراءات عالية والتزم مواطنوها، لكن للأسف هناك مناطق أخرى لا تريد إنقاذ نفسها كما حصل في ​طرابلس​، فكيف سنفسّر لهؤلاء انّ هذا الوباء خطير وغير مفهوم ولا يزال مجهولاً طبياً.

وأضاف: "سأتحدث معهم بلغة العسكر، عندما نواجه عدواً يقصفنا مثلاً بالمدفعية او الدبابة نعتمد الدفاع الإيجابي، اي نردّ بالمستوى نفسه، وبالمضاد المناسب، اما اذا كنا لا نملك المضاد او سلاح الرد، فننتقل إلى الدفاع السلبي وهو الاحتماء والمناورة قدر المستطاع إلى أن يتمّ إمدادنا بالدعم المناسب للحدّ من الإصابات قدر المستطاع".

وكشف فهمي، أنّ "​الأجهزة الأمنية​ سطّرت امس 287 مخالفة تمّ ضبطها بين فردي ومؤسسات"، محذرا "المواطنين بأن عليكم الالتزام بالإجراءات التي نطلبها والّا سنضطر للانتقال الى حالة طوارئ شاملة ومنع التجول في كافة المناطق".