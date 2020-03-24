فادي كرم: للتعويض على عمّال "اليومي" في الشمال

لفت امين سر تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب السابق ​فادي كرم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "قرار حظر التجوّل كان ضروري وطالبنا به باكراً، واليوم المطلوب التشدّد بتطبيقه وما يُساعد على ذلك التعويض على عمّال "اليومي" في ​الشمال​"، مشيرا الى أن "هؤلاء فقدوا كل شئ حتى لقمة العيش، يواجهون ليس فقط ال​كورونا​ بل ايضاً ​الفقر​ والجوع".

وكان رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ قد طلب تكليف الأجهزة العسكرية والأمنية إعداد وتطبيق خطط فورية إضافية لتنفيذ قرار عدم خروج المواطنين من منازلهم إلاّ للضرورة القصوى، والتشدّد في فرض الرقابة على كل ما يرتبط بتصنيع واستيراد وتخزين وتصدير وتوزيع جميع المواد والمعدّات والأجهزة المرتبطة بالحماية الشخصية الصحية و​الوقاية​ والمعالجة ذات العلاقة بمواجهة كورونا.