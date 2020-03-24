الترشيشي رفض ما يقال عن ضرب موسم مزارعي البطاطا: الكميات لن تكون كافية

أكد رئيس تجمّع ​المزارعين​ والفلاحين في ​البقاع​ ​ابراهيم الترشيشي​ وجود بطاطا مصرية تنتظِر في المرفأ. وفي حديث لـ"الأخبار"، أوضح ترشيشي إنه كان يعارض استيراد ​البطاطا​ من الخارج، "لكننا اليوم في أزمة كبيرة، فالبضاعة التي أتت سابقاً فُقِدت من الأسواق نتيجة الطلب الكبير عليها، وذلك ما دفع الصناعيين إلى طلب كميات إضافية".

وأضاف: "تحدثنا مع وزير ​الزراعة​ ​عباس مرتضى​ بشأن بيع كمية منها الى الأسواق، وخصوصاً أن بعض الجهات في ​الدولة​ والأحزاب طلبت منا شراء كميات كبيرة لتوزيع حصص غذائية في ظل إجبار الناس على بقائهم في منازلهم بسبب انتشار ​فيروس كورونا​"، لافتاً إلى أن "السوق المحلية باتت بحاجة اليوم إلى ما يقارب الـ 500 طن يومياً، والطلب من هذه الجهات وصل حتى الآن إلى 2000 طن".

ورفض ما يقال عن وجود احتكار أو ضرب لموسم المزارعين اللبنانيين "ففي العادة، موسم البطاطا العكارية لا يبدأ قبل 10 نيسان. ونتيجة العوامل المناخية هذا العام، لا نتوقع أن يبدأ الموسم قبل شهر أيار، وهذا يعني أن الكميات الموجودة حالياً بالكاد ستكون كافية لأن هناك كميات تُهرّب الى ​سوريا​، ولأن ما تمّ استيراده لا يصلح كله للمائدة فهناك أنواع لا تُستعمَل إلا في المصانِع".