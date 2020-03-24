الجمهورية: فرنسا ستقدم هبة استثنائية للجيش كناية عن 4 زوارق حربية

كشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة "الجمهورية" عن هبة فرنسية استثنائية مخصّصة للجيش اللبناني، وهي كناية عن 4 زوارق فرنسية حربية متطورة ستنضم الى سلاح البحرية في الجيش اللبناني.
وعلمت "الجمهورية" من هذه المصادر انّ السفير الفرنسي برونو فوشيه أشرفَ شخصيّاً على العملية التي جرت في الساعات القليلة الماضية، حيث استقلّ بديلاً من الطائرة التي يمكن ان تقله الى مطار بيروت الدولي إحدى البوارج الفرنسية التي نقلت الهبة من قاعدة "تولون" العسكرية جنوب فرنسا الى بيروت التي وصَلها في الساعات القليلة الماضية.
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