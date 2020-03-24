الجمهورية: فرنسا ستقدم هبة استثنائية للجيش كناية عن 4 زوارق حربية

كشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة "​الجمهورية​" عن هبة فرنسية استثنائية مخصّصة للجيش اللبناني، وهي كناية عن 4 زوارق فرنسية حربية متطورة ستنضم الى سلاح البحرية في ​الجيش اللبناني​.

وعلمت "الجمهورية" من هذه المصادر انّ السفير الفرنسي ​برونو فوشيه​ أشرفَ شخصيّاً على العملية التي جرت في ​الساعات​ القليلة الماضية، حيث استقلّ بديلاً من الطائرة التي يمكن ان تقله الى مطار ​بيروت​ الدولي إحدى البوارج الفرنسية التي نقلت الهبة من قاعدة "تولون" العسكرية جنوب فرنسا الى بيروت التي وصَلها في الساعات القليلة الماضية.