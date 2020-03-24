الصحة العالمية: لا دليل علمي على انتقال فيروس كورونا عبر الهواء

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه "لا يوجد أي دليل علمي على انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء"، موضحة أن "كورونا ينتشر عن طريق القطيرات والمخالطة ويمكن منعه بنظافة اليد والجهاز التنفسي والمباعدة الاجتماعية".
وطالبت المنظمة، مقدمي الرعاية الصحية "اتباع احتياطات العدوى المنقولة بالهواء أثناء إجراءات توليد "الهباء الجوي"، أي حين يمكن للفيروس البقاء فترة أطول في الهواء".
ويأتي ذلك بعد أن حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من تسارع وتيرة انتشار وباء كورونا، قائلا: "وباء كورونا يصل إلى معظم دول العالم بوتيرة متسارعة"، معلنا أنه "تم تسجيل 300 ألف حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19" من أغلبية دول العالم".
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