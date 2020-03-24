الصحة العمانية: تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 17

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة الى 84، كاشفة عن شفاء 17.
وكانت الصحة العمانية أعلنت يوم أمس عن تسجيل إحدى عشرة حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لـ7 مواطنين ومقيمين اثنين، مشيرة الى أن تسع حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة وتخضع حالتان للتقصي الوبائي. وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 66.
وأظهرت آخر البيانات لـ"جامعة جونز هوبكنز" الأميركية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 381 ألفا والوفيات إلى 16ألفا و508 أشخاص في مختلف بلدان العالم، مشيرة الى أن إيطاليا سجلت أكبر عدد وفيات حيث بلغت حتى الآن 6 آلاف و508 حالات، أما أكبر عدد للمصابين بالفيروس تم تسجيله في الصين حيث بلغ 81514 إصابة.
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