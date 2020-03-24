الصحة العمانية: تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 17

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 18 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة الى 84، كاشفة عن شفاء 17.

وكانت الصحة العمانية أعلنت يوم أمس عن تسجيل إحدى عشرة حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (​كوفيد 19​) لـ7 مواطنين ومقيمين اثنين، مشيرة الى أن تسع حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة وتخضع حالتان للتقصي الوبائي. وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في ​سلطنة عمان​ 66.

وأظهرت آخر البيانات لـ"جامعة جونز هوبكنز" الأميركية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا حول ​العالم​ إلى 381 ألفا وال​وفيات​ إلى 16ألفا و508 أشخاص في مختلف بلدان العالم، مشيرة الى أن ​إيطاليا​ سجلت أكبر عدد وفيات حيث بلغت حتى الآن 6 آلاف و508 حالات، أما أكبر عدد للمصابين بالفيروس تم تسجيله في ​الصين​ حيث بلغ 81514 إصابة.