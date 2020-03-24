سلطات ألمانيا: اصابات كورونا تتجاوز 27 الفا والوفيات 114

اعلنت السلطات الالمانية أن "عدد الاصابات "بكورونا" تجاوزت 27 الفا واربعمائة وستة وثلاثين اصابة أما عدد الوفيات فبلغ 114 شخصا".
هذا وباتت ألمانيا خامس دولة في العالم من حيث انتشار وباء كورونا، وتحاول الحكومة التغلب على هذا الوضع بحزمة إجراءات، منها خطة إنقاذ اقتصادي هي الأكبر في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي وقت سابق توقعت منظمة الصحة العالمية أن يتكرر السيناريو الإيطالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا، بفارق زمني لا يتعدى أسبوعين، مشيرة إلى أوروبا أصبحت بالفعل مركز العدوى لوباء "كوفيد 19".
وباتت إيطاليا تحتل المرتبة الأولى عالميا بعدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، إذ بلغ العدد حتى الآن 5500 حالة.
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