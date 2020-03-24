رئيس وزراء كوبا: سيتم وضع السياح الاجانب في الحجر الصحي داخل فنادقهم

أعلن رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو أن كلّ السيّاح الأجانب الموجودين في الجزيرة الشيوعية سيوضعون اعتباراً من الثلاثاء في الحجر الصحّي داخل فنادقهم إلى أن يجدوا طائرة يغادروا على متنها، وذلك خشية تفشي ​فيروس كورونا​ المستجدّ. وأوضح رئيس الوزراء ان "عدد السياح الأجانب في الجزيرة بلغ الإثنين 32 ألفاً و500 سائح".

يذكر ان هذا الاجراء يتزامن مع بدء سريان قرار الإغلاق الجزئي للحدود الكوبية التي لن تعود مفتوحة اعتباراً من الثلاثاء سوى أمام الكوبيين والأجانب المقيمين بصورة دائمة في الجزيرة.