أعلن رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو أن كلّ السيّاح الأجانب الموجودين في الجزيرة الشيوعية سيوضعون اعتباراً من الثلاثاء في الحجر الصحّي داخل فنادقهم إلى أن يجدوا طائرة يغادروا على متنها، وذلك خشية تفشي فيروس كورونا المستجدّ. وأوضح رئيس الوزراء ان "عدد السياح الأجانب في الجزيرة بلغ الإثنين 32 ألفاً و500 سائح".
يذكر ان هذا الاجراء يتزامن مع بدء سريان قرار الإغلاق الجزئي للحدود الكوبية التي لن تعود مفتوحة اعتباراً من الثلاثاء سوى أمام الكوبيين والأجانب المقيمين بصورة دائمة في الجزيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء كوبا: سيتم وضع السياح الاجانب في الحجر الصحي داخل فنادقهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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