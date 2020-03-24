وفاة أحد أفراد عائلة خامنئي بكورونا

توفيت والدة زوجة ابن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، بعد إصابتها بفيروس كورونا.
واشارت الوكالة الرسمية للأنباء الإيرانية "إرنا"الى انه "توفيت سيدة عزت هاموشي، حماة ميسم خامنئي، ابن مرشد الثورة الإيرانية، في مستشفى بطهران كانت تتلقى الرعاية الصحية فيه"، موضحة أن "جثمان هاموشي دفن الاثنين".
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفادت وزارة الصحة الإيرانية بأن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1812، فيما وصل عدد الإصابات إلى 23049.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 127 وفاة و1411 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغ عدد المتعافين 8376.
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