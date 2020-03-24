حاكم ولاية كاليفورنيا يشدد الإجراءات الرامية للحدّ من تفشّي كورونا

شدّد حاكم ولاية ​كاليفورنيا​ غافين نيوسوم الإجراءات الرامية للحدّ من تفشّي ​فيروس كورونا​ المستجدّ وذلك بعدما غزا آلاف المواطنين في عطلة نهاية الأسبوع شواطئ الولاية الأميركية ومنتزهاتها غير عابئين بأوامره بملازمة منازلهم لمكافحة الوباء.

وأعلن الحاكم خلال ​مؤتمر​ صحافي "أننا سنغلق جميع ​مواقف السيارات​ الواقعة على طول هذه الشواطئ و​الحدائق العامة​، مشيراً إلى أنّ قرار الإغلاق سينفّذ "في الحال".

وشدد على أنه "لا يمكننا الساماح بتكرار حصول ما رأيناه يحصل في نهاية الأسبوع الماضي"، معربا عن تفهّمه لرغبة مواطنيه بالاستفادة من ​الطقس​ الجيّد في أول عطلة نهاية أسبوع لهم في ظلّ إجراءات الحجر، دعاهم إلى تحكيم "المنطق السليم".

ولفت الى أنه يتعين على المواطنين أن يدركوا أنّ "التواجد في ممرّ ضيّق للمشاة يعني أنّه يكاد يكون من المستحيل الابتعاد عن الآخرين"، مضيفا: "عندما تعجز حتّى عن العثور على مكان مجاني لركن سيارتك على الشاطئ، فهذا يعني أنّك لن تتمكّن من تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وأنّه من الضروري أن تعثر على مكان آخر".