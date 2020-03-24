خارجية أميركا: نسعى لإعادة 13500 أميركي عالقين في الخارج بسبب كورونا

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن مسؤولا كبيرا في ​وزارة الخارجية الأميركية​ أعلن "أننا نسعى لإعادة 13.500 أميركي لا يزالون عالقين في الخارج بسبب ​الأزمة​ الصحية ​العالم​ية الناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجدّ"، مبينا أن "الوزارة أعادت منذ بدء أزمة الفيروس ولغاية اليوم ما مجموعه 5700 أميركي، من بينهم أكثر من 800 من مدينة ووهان في وسط ​الصين​، وأكثر من 300 كانوا على متن ​سفينة​ الرحلات البحرية "دايموند برينسيس" في ​اليابان​، إضافة إلى حوالي 1200 أميركي أعيدوا من ​المغرب​ الأسبوع الماضي، فضلاً عن أميركيين تم إجلاؤهم من ​أميركا اللاتينية​ في الأيام الأخيرة".

وأوضح أن "الغالبية العظمى من هؤلاء عادوا إلى ​الولايات المتحدة​ على متن طائرات استأجرتها ​الحكومة الأميركية​، من دون أن يستبعد إمكانية اللجوء إلى طائرات عسكرية عند الاقتضاء"، مشددا على "أننا سنعيد آلافاً آخرين إلى الوطن في الأيام والأسابيع المقبلة"، مشيراً إلى أنّ هناك 16 رحلة مقرّرة بحلول نهاية الأسبوع لإعادة ما مجموعه 1600 راكب".

ولفت الى "أننا حدّدنا نحو 13.500 مواطن أميركي في الخارج طلبوا مساعدتنا للعودة إلى الوطن من أماكن مختلفة حول العالم"، مضيفا: "الولايات المتّحدة ناشدت رعاياها مراراً أن يحاولوا العودة إلى بلادهم على متن رحلات تجارية، أقرّ بأنّ هذه الإمكانية تضمحل بسرعة بسبب إغلاق مزيد من الدول حدودها وتعليق الرحلات الجوية التجارية".

وأعرب عن تردّده في ضمان إعادة جميع الأميركيين الـ13.500 إلى ديارهم، مشيراً إلى أن "السبب في ذلك هو أنّنا نسمع عن ​حالات​ لأشخاص في أماكن نائية جداً في العالم. الأمر معقّد".