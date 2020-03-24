سلطات الصين تعلن رفع قيود السفر عن مقاطعة هوباي بإستثناء مدينة ووهان

أعلنت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني، في بيان أنها سترفع كل القيود المفروضة على السفر من وإلى الإقليم بداية من يوم غد بإستثناء مدينة ​ووهان​ عاصمة الإقليم وبؤرة تفشي ​فيروس كورونا​، مبينة أنه سيتم رفع القيود المفروضة على مغادرة ووهان في الثامن من نيسان المقبل.

وقد أعلنت اللجنة الصحية في الصين اليوم تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في منطقة هوبي "بؤرة تفشي المرض" ، بعد مرور أكثر من 5 أيام بدون تسجيل أي إصابة. كما أعلنت تسجيل 3 إصابة أخرى في مناطق مختلفة من البر الرئيسي للصين.

يذكر أنه سُمح يوم أمس لسكان مدينة ووهان في وسط الصين باستئناف العمل وبدأت وسائل النقل المشترك في العودة إلى النشاط، ويأتي رفع القيود عقب إعلان وزارة الصحة عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الخامس على التوالي في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة وانطلق منها تفشي فيروس كورونا المستجد.