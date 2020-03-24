الحكومة الهندية: وقف الرحلات الداخلية في البلاد بسبب كورونا

أعلنت ​الحكومة​ ​الهند​ية وقف الرحلات الداخلية في البلاد، مؤكدة ان معظم أنحاء البلاد يخضع لإغلاق كامل في مسعى لوقف انتشار ​فيروس كورونا​.

وكانت الهند أعلنت اكتشاف 471 إصابة بالفيروس، لكن خبراء الصحة حذروا من أن قفزة كبيرة في الإصابات قد تكون وشيكة الأمر الذي سيشكل عبئا كبيرا على كاهل البنية التحتية للصحة العامة المتداعية بالفعل. وأكدت وفاة اثنين بسبب الفيروس مما رفع عدد ​حالات​ الوفاة إلي تسع حالات. هذا وأعلن مسؤولون إن أحد المتوفيين رجل عمره 54 عاما لم يسافر إلى الخارج من قبل مما يعني أن الفيروس بدأ في التفشي محليا.