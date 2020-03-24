الصليب الأحمر الدولي يبدي استعداده لمساعدة سوريا في مكافحة تفشي "كورونا"

اشارت ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ الى إنها تتخذ تدابير لمنع انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد في ​مخيم الهول​ للاجئين السوريين، وهي مستعدة لتقديم المساعدة في أجزاء أخرى من ​سوريا​.

ولفتت مسؤولة العلاقات العامة والمتحدثة باسم اللجنة الدولية لمنطقة الشرق الأدنى و​الشرق الأوسط​ روث هيذرنكتون في تصريحات صحافية الى أن "مستشفانا الميداني يواصل العمل في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، وبدأ فريقنا في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من انتشار الفيروس".

وأضافت هيذرنكتون، "اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة لتقديم الدعم الممكن لمراكز الحجر الصحي ومراكز الطوارئ في سوريا، فضلا عن دعم مختلف التدابير الوقائية ضد COVID-19"."، لافتة الى ان "ادارة مخيم الهول فرضت بالفعل قيودا على الحركة وإجراءات أخرى للحد من تجمعات ​اللاجئين​".

هذا وتحافظ اللجنة الدولية للصليب على اتصالات وثيقة مع المنظمات الصحية الدولية والسلطات الصحية في سوريا، ولديها إمدادات محلية لمساعدة جمعية ​الهلال الأحمر​ العربي السوري (SARC) في تطهير الأماكن العامة وتوفير المعدات الوقائية للعاملين الطبيين والمتطوعين في أجزاء أخرى من البلاد.