الصحة الكويتية: شفاء 9 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ ​الكويت​ية شفاء 9 ​حالات​ جديدة من المصابين ب​فيروس كورونا​ ليصل عدد الذين تماثلوا للشفاء 39. وكانت الصحة الكويتية أعلنت يوم أمس، عن إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر لدولة الإمارات العربية المتحدة، مبينة أن عدد الحلات التي تتلقى الرعاية 159 حالة، منهم 30 حالة تم شفاؤها، وهناك 5 حالات تتلقى الرعاية بالعناية المركزة منها 3 حالات حرجة، وحالتين مستقرتين، لافتة الى أنها أجرت الفحص على 17 ألف مواطن كويتي، وأن الأعداد التي غادرت المركز الصحي 702 حالة.

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