خارجية فنزويلا: تسلمنا 10 آلاف جهاز من روسيا للكشف عن اصابات كورونا

أعلن وزير الخارجية الفنزويلية، خورخي أرياسا في ​مؤتمر صحفي​ انه تسلمنا 10 آلاف جهاز من ​روسيا​ للكشف عن الإصابة ب​فيروس كورونا​ "كوفيد-19". كما أوضح وزير الخارجية ان "هذه المساعدات تتيح ل​فنزويلا​ إمكانيات أكثر للكشف عن ​حالات​ الإصابة بفيروس كوفيد-19".

هذا وقد سجلت فنزويلا حتى الآن 84 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. وفي وقت سابق أعلنت هيئة ​حماية المستهلك​ الروسي، إرسال أجهزة للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد إلى 13 دولة، مشيرة إلى أن هذه الأجهزة تمكن من فحص نحو 100 ألف شخص.