خارجية فنزويلا: تسلمنا 10 آلاف جهاز من روسيا للكشف عن اصابات كورونا

أعلن وزير الخارجية الفنزويلية، خورخي أرياسا في مؤتمر صحفي انه تسلمنا 10 آلاف جهاز من روسيا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19". كما أوضح وزير الخارجية ان "هذه المساعدات تتيح لفنزويلا إمكانيات أكثر للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19".
هذا وقد سجلت فنزويلا حتى الآن 84 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. وفي وقت سابق أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسي، إرسال أجهزة للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد إلى 13 دولة، مشيرة إلى أن هذه الأجهزة تمكن من فحص نحو 100 ألف شخص.
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