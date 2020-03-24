ارتفاع عدد المصابين بكورونا حول العالم إلى 381 ألفا والوفيات إلى 16 ألفا

أظهرت آخر البيانات لـ"جامعة جونز هوبكنز" الأميركية ارتفاع عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ حول ​العالم​ إلى 381 ألفا وال​وفيات​ إلى 16ألفا و508 أشخاص في مختلف بلدان العالم. وأظهر التقرير ان ​إيطاليا​ سجلت أكبر عدد وفيات حيث بلغت حتى الآن 6 آلاف و508 ​حالات​، موضحة ان أكبر عدد للمصابين بالفيروس تم تسجيله في ​الصين​ حيث بلغ 81514 إصابة، تليها إيطاليا التي سجلت حتى الآن 63927 إصابة، ثم ​الولايات المتحدة​ التي ارتفع فيها عدد المصابين إلى 46332 إصابة، وفي المرتبة الرابعة ​إسبانيا​ بعدد إصابات بلغ حتى الآن 35136 إصابة، وفي المرتبة الخامسة ​ألمانيا​ حيث سجلت 29056 إصابة، وفي المرتبة السادسة ​إيران​ بـ23049 إصابة، تليها ​فرنسا​ حيث تم تسجيل 20123 إصابة، ثم ​كوريا الجنوبية​ بـ9037 إصابة.

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