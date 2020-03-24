أعلن نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز جاتيلي، في مؤتمر صحفي أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 367 حالة، مشيرا الى أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة حتى الآن جراء الفيروس.
ولفت إلى وجود 826 حالة مشتبه بها، مؤكدا أن أن نتائج فحوص 865 شخصا آخرين جاءت سلبية.
وكانت الوزارة قد نصحت بممارسة التباعد الاجتماعي وتعليق الأنشطة غير الأساسية كما طلبت السكان البقاء في منازلهم على أساس طوعي كجزء من إجراء الأربعة أسابيع، في الفترة من 23 آذار وحتى 20 نيسان المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة المكسيكية تعلن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 367 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.