وزارة الصحة المكسيكية تعلن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 367 حالة

أعلن نائب ​وزير الصحة​ المكسيكي هوغو لوبيز جاتيلي، في ​مؤتمر صحفي​ أن عدد ​حالات​ الإصابة المؤكدة ب​فيروس كورونا​ ارتفع إلى 367 حالة، مشيرا الى أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة حتى الآن جراء الفيروس.

ولفت إلى وجود 826 حالة مشتبه بها، مؤكدا أن أن نتائج فحوص 865 شخصا آخرين جاءت سلبية.

وكانت الوزارة قد نصحت بممارسة التباعد الاجتماعي وتعليق الأنشطة غير الأساسية كما طلبت السكان البقاء في منازلهم على أساس طوعي كجزء من إجراء الأربعة أسابيع، في الفترة من 23 آذار وحتى 20 نيسان المقبل.