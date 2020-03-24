وزارة الصحة في تايلاند: تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلن مسؤول ب​وزارة الصحة​ ال​تايلاند​ية أن تايلاند سجلت ثاني حالة وفاة ب​فيروس كورونا​، مشيرا الى أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس هي 721 حالة.

وكانت وزارة الصحة التايلاندية أعلنت يوم أمس عن تسجيل 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع مجمل عدد حالات الإصابة فيها إلى 721 حالة، مبينة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ20 مريضا كانوا مخالطين لحالات سابقة، و10 حالات جديدة لقادمين من الخارج، و92 حالة أثبتت التحاليل الطبية إصابة أصحابها بالفيروس وفي انتظار تحريات لمعرفة كيفية إصابتهم.

يذكر أن وزارة الصحة ستعقد مؤتمرا صحفيا في ​الساعة​ العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي(0300 بتوقيت غرينتش) لإعطاء قدر أكبر من التفاصيل وأحدث البيانات عن الوضع الخاص بتفشي المرض.

وسيدرس ​مجلس الوزراء​ في وقت لاحق اليوم اتخاذ إجراءات إضافية لمساعدة المتضررين من تفشي الفيروس.