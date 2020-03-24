دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب: أمريكا ستتخذ قرارا بشأن تفشي ترامب: أمريكا ستتخذ قرارا بشأن تفشي كورونا في ختام الخطة الحالية

(رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن الولايات المتحدة ستتخذ قرارا في ختام فترة الخمسة عشر يوما لتحديد "أي طريق ستسير فيه" للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف ترامب على تويتر "لا يمكن أن نجعل العلاج أسوأ من المشكلة نفسها".

وأصدر ترامب إرشادات جديدة في 16 مارس آذار تهدف إلى إبطاء انتشار المرض بعد فترة الخمسة عشر يوما.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)