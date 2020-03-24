الإدارة العامة للمرور: استعدادات لمواجهة أثار الشبورة على الطرق والمحاور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:
شكلّت الإدارة العامة للمرور غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة المائية، المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالي، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.
والغرفة تحت رئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، ستعمل على التنسيق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، في إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة الشبورة، والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة المرورية أو وقوع حوادث سير.
يأتي ذلك من خلال تشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والتواجد المروري الفعّال لأي طارئ، والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.
وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم ولن يتم إغلاق أي طريق إلا في حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.
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