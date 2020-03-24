الصين: أي شخص يصل إلى البلاد سيخضع للحجر الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ):

ذكرت صحيفة "بكين ديلي" الصينية أنه اعتبارا من 25 مارس، سيخضع أي شخص يدخل إلى بكين من الخارج للاختبار النووي للكشف عن الإصابة بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا، بالإضافة إلى الحجر الصحي المركزي والملاحظة الطبية على الوافدين الجدد.

وأعلنت العاصمة الصينية يوم الأحد أنها ستعيد توجيه جميع الرحلات المقرر هبوطها في مطار العاصمة بكين الدولي إلى 12 مطارًا محددًا في جميع أنحاء البلاد، في محاولة لتخفيف الضغط في التعامل مع حالات الإصابة القادمة إلى البلاد.

وسيخضع هؤلاء الركاب إلى عمليات حجر صحي لدى وصولهم إلى المطارات، وسيتم السماح للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض باعتلاء الطائرة مجددًا لرحلة متوجهة إلى بكين، حيث تتم مطالبة جميع الركاب الذين يصلون إليها بالفعل بالخضوع لحجر صحي لمدة 14 يومًا.

وأبلغت الصين عن ارتفاع يومي جديد في حالات الإصابة بلغ 74 حالة قادمة من الخارج اليوم الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الحالات القادمة إلى الصين لـ 427 حالة.