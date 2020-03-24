اخبار العالم

تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس القادمة من الخارج في كوريا الجنوبية من 47 إلى 67 حالة، حسبما أفادت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، مع زيادة حالات الإصابة الإجمالية بمقدار 76 حالة خلال اليوم الماضي.

وتوفي 9 أشخاص آخرين ثبتت إصابتهم بفيروس "كوفيد – 19"، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 120.

Advertisements

وسجلت كوريا الجنوبية يوم الاثنين أدنى زيادة منذ 25 فبراير، بـ 64 إصابة جديدة. ومع تسجيل 76 حالة إصابة جديدة اليوم الثلاثاء، تجاوزت الحالات الإجمالية حاجز التسعة آلاف.

وأغلبية المتوفين من المرضى المسنين الذين يعانون من أمراض أخرى، وفقا لبيانات المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا