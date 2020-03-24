حدث ليلًا| رسالة أب مصري نقل "كورونا" لابنه.. ومصريون يواجهون الفيروس بالدعاء الجماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، كان أهمها إعلان حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا" في مصر، ووفاة 5 حالات، بالإضافة إلى تصريحات جديدة لوزير التعليم حول إمكانية استمرار تعليق الدراسة لأكثر من أسبوعين.

- وزيرة الصحة: إذا وصلنا إلى ألف مصاب في 3 أيام الوضع سيكون صعبًا

قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إنه رغم تزايد أعداد المصابين بفيروس " كورونا "؛ فإنه ما زلنا في مرحلة التحكم في الانتشار بشكل كبير، وقادرين على الرصد والتتبع، وهدفنا أن لا يصل منحنى الإصابات إلى أرقام كبيرة.

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- "الصحة العالمية" تحسم الجدل بشأن انتقال كورونا عبر الهواء

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد أي دليل علمي على انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء.

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- رسالة أب مصري من داخل مستشفى العزل: "نقلت كورونا لابني.. خليكوا في البيت" (فيديو)

نشرت قناة "إكسترا نيوز" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، مقطع فيديو لمواطن مصري، موجود في مستشفى العزل بالإسماعيلية، لكونه حامل لفيروس "كورونا"، يوجّه رسالة للمواطنين، حول الفيروس وضرورة الوجود في البيت طوال 14 يومًا.

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- شاهد صلاة الجنازة على ثاني مصري يموت في إيطاليا بـ"كورونا" (فيديو)

نشر أحد المواطنين المصريين المقيمين في إيطاليا، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لصلاة الجنازة التي أقيمت على المواطن المصري الثاني الذي وافته المنية هناك عقب إصابته بفيروس "كورونا".

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- "الصحة": 39 إصابة جديدة بـ"كورونا".. ووفاة 5 حالات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 39 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 5 حالات، ليترفع بذلك عدد الإصابات إلى 366 حالة، والوفيات إلى 19 حالة.

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- الصحة: شفاء 12 حالة جديدة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تعافي 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب ومصريين اثنين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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- الأطباء تحيل طبيبين للتحقيق وصفا علاجًا لكورونا دون سند.. ومصدر: جمال شعبان أحدهما

قررت نقابة الأطباء، مساء الاثنين، إحالة طبيبين إلى التحقيق؛ لنشرهما وصفات دوائية لعلاج مرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، عبر حساباتهما على موقع "فيسبوك".

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- 4 طرق للعزل الاجتماعي.. "الصحة العالمية" تنشر نصائح جديدة لمواجهة "كورونا"

نشر مجلس الوزراء المصري، نصائح جديدة لمنظمة الصحة العالمية، حول ضرورة العزل الاجتماعي باعتباره الحل الأمثل لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة في منشور توعوي ضد تفشي المرض أن تقليل الاختلاط يسهم في تقليل نسبة الإصابة.

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- أسواق المحافظات.. استقرار بالإسكندرية وتراجع بالسويس وكفرالشيخ وارتفاع بجنوب سيناء وبورسعيد والبحيرة

لا تزال أسواق المحافظات تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأسعار بسبب إقبال المواطنين على الشراء، رغم الحملات التي تشنها الوحدات المحلية لضبط الأسواق وتنفيذ قرارات الحكومة تجاهها، تزامنًا مع عدم التزام بعض المواطنين في بعض المحافظات بالإجراءات الوقائية التي دعت لها رئاسة الوزراء لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، الذي أصاب إلى الآن 372 ألفًا و563 شخصًا على مستوى العالم.

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- قبل مناقشته بالبرلمان.. ماذا نعرف عن قانون التعامل مع حيوانات التجارب؟

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة مي البطران وأكثر من 60 نائبًا، بإنشاء المجلس القومي لأخلاقيات البحوث الحيوية التطبيقية، والذي أحاله الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، للجان المختصة.

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- "الإنتاج الحربي" تطرح مواد مطهرة بسعر التكلفة في منافذها

تستعد وزارة الإنتاج الحربي، لطرح مواد مطهرة في منافذ البيع، غدًا الثلاثاء، تماشيًا مع جهود الدولة لمواجهة أزمة فيروس "كورونا".

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- وزير الإعلام: تعطيل المواصلات العامة خيار مطروح في مرحلة مقبلة

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن قرار حظر التجول ليس الحل السحري لمنع انتشار فيروس "كورونا" لكنه خيار الضرورة ونجاحه يقترن بمساعدة الناس ووعي الجماهير، مضيفًا أننا أمام فيروس لا يهدد مصر وحدها أو المنطقة بل الإنسانية جمعاء.

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- وزير الإعلام: مد فترة تعليق الدراسة "وارد جدًا"

رجح وزير الإعلام أسامة هيكل، تمديد فترة تعطيل الدراسة ضمن إجراءات الدولة المصرية لمواجهة فيروس "كورونا".

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- كورونا في الشرق الأوسط.. إجراءات صارمة وأعداد الضحايا في ارتفاع مستمر

استشرى فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) في شتى دول العالم، وطرق أبواب منطقتنا العربية، مع تسجيل الإمارات أول إصابة بكورونا في 29 يناير الماضي، فيما رفعت الدول مستوى التأهب وأعلنت بعضها حظر التجوال، فضلاً عن وقف الأنشطة الرياضية والترفيهية، وإجراءات احترازية عدة؛ لمواجهة زحف الوباء القاتل.

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- ​"القوى العاملة": 28 ألف عامل غير منتظم سجلوا للحصول على 500 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، تسجيل 28 ألفًا من العمالة غير الممتظمة عبر المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على موقع الوزارة، منذ الخميس الماضي، وحتى اليوم الاثنين، وذلك للحصول على منحة استثنائية قدرها 500 جنيه بسبب "كورونا".

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- ترامب: لن نسمح أن يصبح البحث عن علاج لكورونا أسوأ من الأزمة نفسها

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدراته لن تسمح أن تصبح أزمة البحث عن علاج لفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) أسوأ من الأزمة نفسها.

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- بعد نجاح "الوصفة الصينية".. متى تعلن الدول حظر التجول لمنع تفشي كورونا؟

بإحصائيات وأرقام مرعبة، ينتشر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين معظم دول العالم، مسببًا حالة من الذعر والهلع، نظرًا لصعوبة احتواء الفيروس الوبائي الجديد.

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- برلمانية تطالب بإلزام المدارس بإعادة مصروفات الفصل الدراسي الثاني لأولياء الأمور

قالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إن قرار وقف الدراسة في المرحلة الابتدائية والإعدادية، لا بد أن يتبعه قرارات ملزمة للمدارس الخاصة، وأيضًا الجامعات والمعاهد الخاصة، برد قيمة مصروفات الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

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- "أرقام قياسية في القطاع الصحي".. تقرير يكشف حجم كارثة كورونا بين الأطباء في إسبانيا وإيطاليا

كشف تقرير صادر عن الاتحاد الوطني للجراحين وأطباء الأسنان في إيطاليا، عن رقم قياسي في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) بين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

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- ضياء رشوان: إغلاق مقار نقابة الصحفيين لمدة أسبوعين

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه في ظل الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في البلاد لمواجهة مخاطر تفشي فيروس "كورونا"، يؤكد مجلس النقابة ضرورة التزام كل المؤسسات الصحفية بالسياسة الصحية المقرة من السلطات الصحية المصرية، وتجنب التجمعات والبقاء ما أمكن في المنازل، وما أصدرته الحكومة من ضوابط لتحقيق هذا.

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- ترامب: أمريكا مغلقة بسبب كورونا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة مغلقة بسبب كورونا معربا عن تطلعه لعودتها إلى الانفتاح أمام مختلف المشاريع.

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- "خلية نحل تحارب كورونا".. "الخليج 365" داخل مستشفى الصدر في أسيوط -صور

ملابس واقية وكمامات وقفازات طبية وأجهزة كاشفة للحرارة، في أيدي خلية نحل من الأطباء والتمريض والعاملين، تستقبلك في مستشفى الصدر بأسيوط، ترى فيهم الحرص على القضاء على فيروس كورونا المستجد والتعامل معه بكل جدية دون انتظار مقابل.

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