الكويت تعلن شفاء 9 حالات جديدة من مصابي كورونا

أعلنت دولة الكويت اليوم شفاء تسع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) هم مواطن كويتي و8 مواطنات كويتيات ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 39 حالة. ونقلت وكالة أنباء الكويتية عن الشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة قوله، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات التسع من الفيروس. وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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