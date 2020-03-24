قال عمدة مدينة نيويورك سيتي، بيل دي بلاسيو، إن مدينته لديها الآن 35% من إجمالي حالات الإصابة في الولايات المتحدة، بأكثر من 12 ألفاً و300 إصابة.
وأضاف دي بلاسيو خلال مؤتمر صحفي: "نحن نشهد قفزات مذهلة للغاية في تفشي هذا المرض .. الأمور التي لم نكن نتخيلها قبل أسبوع أو أسبوعين مررنا بها الآن إلى حد ما".
وأوضح أنه ممتن للحكومة الأميركية لاتخاذها "خطوة أولى" بإرسال 400 جهاز تنفس صناعي من المخزون الاتحادي إلى نيويورك لمساعدة المصابين بالفيروس، لكنه حذر من أن الاحتياجات إلى أجهزة التنفس الصناعي قد تكون بالآلاف.
وقال أيضا إنه تم إطلاق سراح 75% من نزلاء السجون في المدينة، مع مراجعة إمكانية إطلاق سراح مئات آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر عمدة نيويورك: نشهد قفزات كبيرة في الإصابات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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