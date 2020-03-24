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الهند تغلق المدن الكبرى مع ارتفاع وفيات كورونا

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أعلنت الهند وقف الرحلات الداخلية، وقالت إن معظم أنحاء البلاد يخضع لإغلاق كامل في مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب كورونا في جنوب آسيا المكتظ بالسكان.

وأعلنت الهند اكتشاف 471 إصابة بالفيروس، لكن خبراء الصحة حذروا من أن قفزة كبيرة في الإصابات قد تكون وشيكة الأمر الذي سيشكل عبئا كبيرا على كاهل البنية التحتية للصحة العامة المتداعية بالفعل.

وأكدت الهند يوم الاثنين وفاة اثنين بسبب الفيروس مما رفع عدد حالات الوفاة إلى تسع حالات. وقال مسؤولون إن أحد المتوفيين رجل عمره 54 عاما لم يسافر إلى الخارج من قبل مما يعني أن الفيروس بدأ في التفشي محليا.

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وكانت الشوارع مهجورة في العاصمة الهندية  وأغلقت المباني الإدارية أبوابها في مستهل إغلاق سيستمر حتى نهاية الشهر.

وأمرت الحكومة شركات الطيران التجارية بوقف عملياتها الداخلية اعتبارا من منتصف ليل  اليوم الثلاثاء.
وقد تم بالفعل تعليق السفر بالسكك الحديدية، شريان الحياة في الهند، بعد أن احتشد آلاف معظمهم من العمال المهاجرين في محطات القطارات للعودة إلى منازلهم مع إغلاق الشركات.

 

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