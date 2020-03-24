كاليفورنيا تشدد إجراءاتها الرامية للحدّ من تفشّي كورونا

شدد حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، الإجراءات الرامية للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ وذلك بعدما غزا آلاف المواطنين في عطلة نهاية الأسبوع شواطئ الولاية الأميركية ومنتزهاتها غير عابئين بأوامره بملازمة منازلهم لمكافحة الوباء.

وقال الحاكم خلال مؤتمر صحافي "سنغلق جميع مواقف السيارات" الواقعة على طول هذه الشواطئ والحدائق العامة، مشيراً إلى أنّ قرار الإغلاق سينفّذ "في الحال".

وأضاف "لا يمكننا السماح بتكرار حصول ما رأيناه يحصل في نهاية الأسبوع الماضي".

بدوره انتقد رئيس بلدية لوس أنجليس إريك غارسيتي تصرّفات قسم من سكّان المدينة لجهة عدم التزامهم بقواعد التباعد الاجتماعي لكنّه فضّل عدم التشدّد في تطبيق الإجراءات لكي يسهّل على المواطنين تحمّل إجراءات العزل.

وأعلن غارسيتي أنّه سيسمح اعتباراً من الإثنين للمطاعم والمقاهي تسليم الطلبيات إلى المنازل.

وقال "نحتاج أن يبقى الناس في منازلهم هذا الأمر لن يكون رائعاً فقط لسكان لوس أنجليس بل سيكون مفيداً أيضاً لمساعدة هذه المؤسسات التجارية على البقاء على قيد الحياة".

كما أعلن رئيس بلدية لوس أنجليس أنّ مدارس المدينة ستبقى مغلقة لغاية مطلع مايو على الأقلّ.