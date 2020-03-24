المكسيك.. عدد الإصابات بكورونا يرتفع إلى 367

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 367 حالة.

وقال هوجو لوبيز جاتيلي نائب وزير الصحة في مؤتمر صحفي، إن المكسيك سجلت أربع حالات وفاة حتى الآن جراء الفيروس الفتاك.

وأشار لوبيز جاتيلي إلى وجود 826 حالة مشتبه بها مضيفاً أن نتائج فحوص 865 شخصاً آخرين جاءت سلبية.

وكانت الوزارة قد نصحت بممارسة التباعد الاجتماعي وتعليق الأنشطة غير الأساسية في الفترة من 23 آذار وحتى 20 أبريل، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج.