ترامب يكشف نتائج فحص كورونا لزوجته ميلاينا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن نتائج الفحص أثبتت عدم إصابة زوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا.

ورد ترامب على سؤال للصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كانت خضعت ميلانيا لاختبار الكشف عن الفيروس قائلا: "نعم، إنها على ما يرام، والنتيجة سلبية"، حسب ما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان ترامب ونائبه مايك بنس قد خضعا لاختبار الكشف عن الفيروس وكانت النتيجة سلبية أيضاً.