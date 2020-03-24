شكرا لقرائتكم كورونا.. ارتفاع بإصابات الصين وتباطؤ بكوريا الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجّلت الصين، الثلاثاء، 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ و78 إصابة جديدة، غالبيتها العظمى لدى أشخاص وافدين من الخارج، في ارتفاع يُخشى أن يكون مؤشراً على موجة تفشٍّ جديدة للوباء في البلاد، فيما تباطأت وتيرة الفيروس التاجي بكوريا الجنوبية حيث أعلنت سيول 76 حالة إصابة جديدة.

من الصين

وقالت وزراة الصحّة الصينية في بيان إنّ الوفيات السبع أحصيت جميعاً في مدينة ووهان، المدينة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في ديسمبر.

وأضافت أنّ إصابة جديدة واحدة بالفيروس سجّلت في ووهان بعد 5 أيام من عدم تسجيل المدينة أيّ إصابة جديدة.

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وبحسب الوزارة فإنّ الغالبية العظمى من الإصابات الجديدة بالفيروس (74 من أصل 78 إصابة) سجّلت لدى أشخاص التقطوا العدوى خارج البلاد وعادوا إليها مؤخراً.

وعدد الحالات الوافدة المسجّل الثلاثاء هو ضعف عدد تلك التي سجّلت الاثنين.

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من كوريا الجنوبية

يأتي ذلك فيما أعلنت كوريا الجنوبية 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، مواصلة الاتجاه النزولي لحالات الإصابة الجديدة والذي أثار آمالا في احتمال أن أكبر تفش للفيروس في آسيا خارج الصين يتباطأ.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد حالات الإصابة في كوريا الجنوبية بلغ 9037 حالة. وارتفع عدد حالات الوفاة اثنين إلى 120 حالة.

ويمثل ذلك اليوم الثالث عشر على التوالي الذي تسجل فيه كوريا الجنوبية نحو 100 حالة إصابة جديدة أو أقل. وأعلنت كوريا الجنوبية عن أدنى عدد من الإصابات يوم الاثنين منذ وصولها إلى ذروتها في 29 فبراير عندما سجلت 909 حالات.

وفي تايلاند، قال مسؤول بوزارة الصحة إن البلاد سجلت ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء. وأكدت تايلاند 721 حالة إصابة بالفيروس.

وسيدرس مجلس الوزراء في وقت لاحق اليوم اتخاذ إجراءات إضافية لمساعدة المتضررين من تفشي الفيروس.

من الهند

وفي الهند، أعلنت السلطات اكتشاف 471 إصابة بالفيروس، الاثنين، لكن خبراء الصحة حذروا من أن قفزة كبيرة في الإصابات قد تكون وشيكة الأمر الذي سيشكل عبئا كبيرا على كاهل البنية التحتية للصحة العامة المتداعية بالفعل.

وأكدت الهند وفاة اثنين بسبب الفيروس، مما رفع عدد حالات الوفاة إلى 9 حالات. وقال مسؤولون إن أحد المتوفين رجل عمره 54 عاماً لم يسافر إلى الخارج من قبل مما يعني أن الفيروس بدأ في التفشي محليا.