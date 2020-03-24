الشرق الأوسط: صعوبات تحول دون تشريع الكابيتال كونترول

علمت صحيفة "الشرق الأوسط" أن "هناك صعوبات تحول دون تشريع "الكابيتال كونترول"، بالنظر إلى أن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لا يؤيد تشريعه عبر مشروع قانون يُحال من ​الحكومة​ إلى مجلس النواب لإقراره".

وفي هذا السياق، أوضحت مصادر للصحيفة أن "بري يقترح أن تكون المعالجة بين وزير ​المال​ ​غازي وزني​ وحاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​، وليس بوارد تشريعه بمشروع قانون في المجلس، وقد أبلغ رئيس الحكومة ​حسان دياب​ بموقفه"، مشددة على أن "إمتناع الحكومة عن دفع كامل ​الديون السيادية​ بالعملة الصعبة، هو إمتناع قسري وليس كيفياً".

وبينت أن "عدد الإصدارات 29 إصداراً، تبلغ قيمتها 30 مليار ​دولار​، بينها 12 ملياراً لدائنين محليين. وقالت المصادر إن آجالها تتراوح بين استحقاقات في 2020، وتنتهي في 2037. أما فوائدها تتراوح بين 5.8 في المائة في أدنى معدل فائدة على تلك السندات، و12 في المائة في أعلى نسبة في الفوائد المترتبة على تلك السندات"، مشيرة الى أن "التوقف عن الدفع تمهيد للتفاوض على كامل الحزمة من الديون السيادية بالعملة الصعبة، ضمن عملية إعادة هيكلة ​الدين العام​".

ولفتت المصادر الى أن "التفاوض الذي يتوقع أن يبدأ خلال أشهر، يشمل 3 مناحٍ أو أحدها أو اثنين منها، وهي: التفاوض على الآجال، والفوائد، والقيمة الأصلية، وهي أمور لا يمكن الجزم بها حتى الآن لأنها خاضعة للتفاوض"، مضيفة: "أغلب الظن أن يتفاوض لبنان مع الدائنين على تسديدها خلال مدة أطول وفائدة أقل. والطرح الذي يطرحه لبنان يتلخص بالتفاوض على آجال تتراوح بين 10 و20 عاماً".