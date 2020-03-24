المحكمة العليا باسرائيل تطلب تصويتا لاختيار رئيس جديد للكنيسيت

أصدرت المحكمة العليا في ​إسرائيل​ قرارا يوجه رئيس ​الكنيست​ يولي إدلشتاين، بإجراء تصويت لاختيار رئيس جديد للكنيست.

من جهته، علّق إدلشتاين على القرار قائلا: "مع كل احترامي، ليس بوسعي أن أوافق على الإنذار الموجه إلي والبرلمان الإسرائيلي لعقد دورة البرلمان في موعد لا يتخطى الـ 25 من آذار"، مشددا على أن "تحديد جدول أعمال البرلمان جزء من صلاحياته، وليس من صلاحيات المحكمة".

وعزى عدم رغبته في عقد ​الدورة​ إلى أزمة ​فيروس كورونا​ في البلاد ودعوة رئيس ​الحكومة​ المنتهية ولايته ​بنيامين نتانياهو​ لتشكيل "حكومة طوارئ وطنية".