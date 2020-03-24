بومبيو: سنقتطع مليار دولار من مساعدتنا لأفغانستان

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أنّ الولايات المتّحدة الأميركية ستقتطع مليار ​دولار​ من مساعدتها ل​أفغانستان​ بسبب استمرار النزاع على ​السلطة​ بين الرئيس ​أشرف غني​ ومنافسه عبد الله عبد الله. وفي بيان صدر في أعقاب زيارة قام بها إلى ​كابول​ واستمرّت ثماني ساعات فشل خلالها في إقناع جانبي ​الأزمة​ في تشكيل ​حكومة​ وحدة وطنية، قال بومبيو "نحن مستعدّون لاقتطاع مليار دولار إضافي في 2021"، مشددا على أنّ "الولايات المتّحدة تشعر بخيبة أمل من القادة الأفغان وممّا يعنيه سلوكهم لأفغانستان ولمصالحنا المشتركة".

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